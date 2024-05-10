У персиковій сукні та із золотим кольє на шиї: Меган Маркл приїхала з принцом Гаррі до Нігерії

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули сьогодні з візитом до Нігерії, який триватиме три дні.

До Нігеріъ принц Гаррі вирушив із Великої Британії, де перебував із дводенним візитом і відвідав службу на честь 10-річчя його дітища "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла. Меган до Лондона з чоловіком не поїхала, але вирушила до Нігерії. Вони возз'єдналися у VIP-люксі лондонського аеропорту Гітроу після того, як герцогиня прибула з Лос-Анджелеса, а потім сіли на нічний рейс British Airways до Абуджу.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Сьогодні вранці герцог та герцогиня Сассекські зустрілися з офіційними особами та дітьми в Академії Wuse Lightway, за кілька годин після їхнього прибуття до Абуджу.

Гаррі поговорив із групою учнів у школі, яку підтримує Фонд The Archewell Foundation. Темою зустрічі було психічне здоров'я, якому пара приділяє багато уваги.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Меган була одягнена цього дня у ніжну персикову максісукню без рукавів, волосся вона зібрала в низький хвіст, у неї у вухах були золоті сережки-кліпси, а на шиї кольє. Герцогиня зробила насичений макіяж, світлим лаком нафарбувала нігті, на її зап'ястях був годинник Cartier і кілька браслетів, а на пальцях каблучки, зокрема і заручальна та весільна.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гаррі також мав розслабленний вигляд і був одягнений у світлу лляну сорочку та світлі штани, а взутий у замшеві руді туфлі.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше експерти з мови тіла розповідали, що відчував принц Гаррі під час візиту до Лондона після того, як його батько король Чарльз відмовив синові у зустрічі.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Читайте також: