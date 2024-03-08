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У персиковому кімоно з квітковим принтом: імператриця Масако на діловій зустрічі

У персиковому кімоно з квітковим принтом: імператриця Масако на діловій зустрічі

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Японська імператриця обрала ніжний аутфіт.

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако зустрічали сьогодні, 8 березня, у себе в гостях у Токіо спадкоємного принца Брунею Аль-Мухтаді Білла і його дружину принцесу Сару.

Імператриця цього дня вбралася в традиційне японське кімоно персикового кольору з квітковим принтом, перламутрово-золотисте обі з орнаментом. Вбрання вона доповнила білими шкарпетками і взуттям дрозі.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press
Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і бежеву краватку, яка мала гармонійний вигляд із аутфітом дружини.

Принцеса Сара з'явилася у національному червоному вбранні з квітковим принтом, а наслідний принц – у чорному костюмі, білій сорочці і червоній краватці.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press
Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, імператриця Масако одягла у музей Мейдзі Джінгу штанний костюм кольору вівсянки, білий топ і бежевий шарф із зображенням квітів і листя.

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