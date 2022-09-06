У персиковому костюмі і на шпильках: Олена Зеленська дала інтерв'ю британській журналістці

Олена Зеленська дала інтерв'ю ведучій BBC Лорі Кунсберг. Перша леді розповіла про те, як війна вплинула на її сім'ю та бажання дітей.

Вона також закликала всіх висвітлювати кожну історію українця чи українки у цій війні і говорити про втрати.

Олена зауважила, що українці будуть продовжувати боротися проти країни-агресорки попри заклики до компромісу з Росією.

Інтерв'ю Зеленська опублікувала в Instagram.

"Жителі Британії зіткнулися зі складним вибором. Їм треба оплачувати утримання будинків, у них зросли ціни на електроенергію та паливо. Що б ви сказали людям, які дуже хочуть допомагати українцям, але переживають за те, як вони зможуть оплачувати рахунки і власне прожиття?" – запитала в мене ведуча @bbcnews Лаура Куенсберг (Laura Kuenssberg).

"Розумію, що ситуація дуже важка. Хочу нагадати, що коли у світі відбувається підвищення цін, це саме відбувається і в Україні. У нас також усе дорожчає. Але водночас у нас вбивають людей. Щодня", – відповіла я.

Додам: вважаю, що не можна знецінювати нічиї проблеми. Друзі України мають право хвилюватися про свої рахунки. Але це і є прояв російської агресії, економічний вимір цієї війни.

Саме це я маю на увазі коли кажу, що агресор напав не лише на Україну, а й на решту світу. Наші міста ворог бомбардує, на міста ЄС і Великої Британії він впливає економічно. Ось чому ми з вільним світом – по один бік фронту. Ось чому нам якнайшвидше потрібна перемога – спільна перемога", - написала вона у дописі.

Для інтерв'ю дружина президента обрала діловий костюм-трійку персикового кольору та бежеві туфлі-човники на шпильках.

Олена Зеленська/Скрин

Аутфіт вона доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем, золотими сережками-цвяшками та делікатним ланцюжком.

Нагадаємо, Олена у класичному образі привітала школярів із 1 вересня.

Читайте також: