У персиковому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн відвідала Сербію

Очільниця Єврокомісії обрала для свого діловому образу жакет ніжного відтінку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із офіційним візитом відвідала Сербію. У палаці Сербія у Белграді її зустрів президент країни Олександр Вучич.

Там рчільниця Єврокомісії з'явилася у двобортному жакеті ніжно-персикового відтінку з черепаховими ґудзиками, білій блузці зі зборками і чорних прямих штанях.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт Урсула доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними гостроносими туфлями із металевою фурнітурою і на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

У неї було акуратне укладання, макіяж із персиковими рум'янами, золоті сережки-цвяшки з чорним камінням, перлинне намисто на шиї і золотий годинник на зап'ясті.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відвідала Німеччину у блакитному жакеті, світлій блузці і чорних штанях.

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