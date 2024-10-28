У персиковому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн відвідала Сербію

Очільниця Єврокомісії обрала для свого діловому образу жакет ніжного відтінку.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із офіційним візитом відвідала Сербію. У палаці Сербія у Белграді її зустрів президент країни Олександр Вучич.
Там рчільниця Єврокомісії з'явилася у двобортному жакеті ніжно-персикового відтінку з черепаховими ґудзиками, білій блузці зі зборками і чорних прямих штанях.
Аутфіт Урсула доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними гостроносими туфлями із металевою фурнітурою і на стійких підборах.
У неї було акуратне укладання, макіяж із персиковими рум'янами, золоті сережки-цвяшки з чорним камінням, перлинне намисто на шиї і золотий годинник на зап'ясті.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відвідала Німеччину у блакитному жакеті, світлій блузці і чорних штанях.
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