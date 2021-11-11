У персиковому жакеті та з красивими локонами: Олена Зеленська під час робочого відеозв'язку

Перша леді України поспілкувалася зі своєю ізраїльською колегою.
Вчора, 9 листопада, Олена Зеленська поспілкувався через відеозв'язок зі своєю колегою - першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Вони обговорили потенційні спільні проєкти, питання гендерної рівності та безбар’єрного простору.
Пані Зеленська виклала в Instagram знімки, зроблені під час цього відеозв'язку.
Олена мала чудовий вигляд у новому діловому образі. На ній був персиковий жакет, який вона поєднала із коричневою сорочкою.
Волосся першій леді уклали у красиві локони і зробили ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки.
"Серія двосторонніх заходів з першими леді різних країн світу триває.
Мала нагоду поспілкуватися з дружиною президента Ізраїлю Міхаль Герцог. Вона брала участь у Київському саміті перших леді та джентльменів і звернулася до учасників події у натхненному відео. Я рада, що наше спілкування триває, а платформа "м’якої сили" лише сприяє цьому.
Минуло чотири місяці відтоді, як пані Міхаль стала першою леді Ізраїлю. Я добре пам’ятаю початок свого шляху, тому поцікавилася, що вона обрала своїм напрямком діяльності. Міхаль Герцог почала роботу з ментальним здоров’ям окремих груп населення та займається питаннями єдності нації. Розумію, наскільки важлива підтримка, особливо на старті, тому щиро бажаю першій леді Ізраїлю натхнення й віри у власні сили", - написала Олена.
Цьогоріч Україна та Ізраїль святкують 30-річчя встановлення дипломатичних відносин, тому Зеленська зазначила, що їхня співпраця в гуманітарних та соціальних проєктах матиме практичне й символічне значення для спільності ідей і прагнень країн.
Нагадаємо, минулого разу пані Зеленська продемонструвала діловий образ у класичних кольорах. На ній була біла сорочка із круглим коміром і чорною вузькою стрічкою, яка додала її аутфіту вишуканості. Зверху вона одягла строгий чорний жакет.
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