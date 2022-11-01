У перуці, з артмакіяжем і крилами: Джилл Байден в образі метелика з'явилася на святкуванні Геловіна

У Білому домі традиційно відбулося свято на честь Геловіна. Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приймали в гостях дітей, пригощали їх цукерками з кошика і фотографувалися з ними.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Білий дім був прикрашений тематичними декораціями, гарбузами, жовтими хризантемами, деревами з багряним листям і містичними будиночками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася у досить несподіваному вигляді – в образі метелика. На ній була атласна смарагдова сорочка, оксамитові обтислі штани смарагдового кольору і замшеві ботильони в тон вбрання.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила ніжно-лавандовою перукою та блакитними крилами на спині, які одягла догори ногами. Її обличчя було розмальоване фіолетово-лавандовим артмакіяжем зі стразами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден вирішив обійтися без тематичного костюму. На ньому був темно-синій плащ, штани, біла сорочка і бейсболка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп під час святкування Геловіну не демонструвала якийсь тематичний образ. Вона завжди обирала стильні луки. Приміром, минулого року Меланія була одягнена у жовте картате пальто Bottega Veneta і чорні човники. Її образ доповнила укладка і ефектний макіяж з рум'янами та смокі айс.

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