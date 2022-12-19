У піджаку, футболці і сліпонах: Володимир Кличко на сцені галавечора у Берліні

Український колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі взяв участь у благодійному заході у Німеччині.

В Берліні відбувся щорічний галавечір "Серце дітям" від благодійної організації Ein Herz fuer Kinder, присвячений війні в Україні та її впливу на дітей. На заході зібрали пожертвування на потреби дітей у сумі понад 24 мільйони євро.

В івенті взяв участь брат мера Києва, ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі – Володимир Кличко.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сцені вручила йому спеціальну нагороду "Золоте серце".

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Кличко подякував за підтримку всім тим, хто опікується дітьми за лінією фронту, хто підтримує їх фінансово чи приймає як біженців, пише видання Zdf.de.

"Дякую за підтримку! Будь ласка, не зупиняйтеся", - сказав ексбоксер зі сцени.

Для такої події Кличко обрав темно-синій піджак, чорну футболку, темні джинси і чорні сліпони з білою підошвою. Ексбоксер мав дуже стильний вигляд.

Зейна Нассар і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Разом із Кличком сфотографувалася німецька професійна боксерка ліванського походження Зейна Нассар.

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