У пікантній сукні та з кольє з величезним камінням: молода мама Кітті Спенсер відвідала вечірку

33-річна британська аристократка, модель та племінниця принцеси Діани відвідала вечірку на честь 40-річчя Модного дому. Це перша поява Кітті у світському суспільстві після того, як стало відомо, що вона стала мамою.

Кітті одягла на вечірку чорну сукню з глибоким декольте і високим розрізом, під якою виднівся чорний мереживний бюстгальтер. Образ свій Кітті Спенсер доповнила масивним кольє з кольорового каміння на шиї і такими самими сережками, зробила гарний вечірній макіяж злегка підкресливши очі і нанісши на губи рожевий блиск і зачіску, залишивши кілька кучерявих пасм спереду.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на День матері у Великій Британії, який відзначали 10 березня, леді Кітті поділилася несподіваним постом, у якому розповіла, що стала мамою. Знаменитість не розповіла народжувала сама або вдалася до послуг сурогатної матері. Вагітною на публіці Кітті Спенсер не з'являлася.

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