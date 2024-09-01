У пишній кораловій сукні з квіткою: кронпринцеса Вікторія побувала на весіллі

Не лише принцеса Софія та принц Карл Філіп представляли шведську монархію на весіллі норвезької принцеси Марти Луїзи.

Серед гостей також була кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель. Кронпару зазнімкували, коли вони прибули до готелю Union на Віньеволлені в Гейрангері після церемонії одруження принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурка Верретта / Фото: Getty Images

Кронпринцеса була в кораловій сукні на одне плече з пишною квіткою збоку Christer Lindarw, взута в сріблясті туфлі на високих підборах, а в руках тримала сріблястий клатч Gucci. Її сережки-висячки Shourouk, що доповнюють образ, були з кораловим камінням, а на зап'ясті був широкий металевий браслет.

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Її чоловік кронпринц Даніель одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку-метелика. Вікторія йшла з чоловіком під руку, а він махав фотографам, які їх знімали.

Раніше ми показували образ нареченої принцеси Марти Луїзи та її нареченого.

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