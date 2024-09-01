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У пишній кораловій сукні з квіткою: кронпринцеса Вікторія побувала на весіллі

У пишній кораловій сукні з квіткою: кронпринцеса Вікторія побувала на весіллі

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Не лише принцеса Софія та принц Карл Філіп представляли шведську монархію на весіллі норвезької принцеси Марти Луїзи.

Серед гостей також була кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель. Кронпару зазнімкували, коли вони прибули до готелю Union на Віньеволлені в Гейрангері після церемонії одруження принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурка Верретта / © Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурка Верретта / Фото: Getty Images

Кронпринцеса була в кораловій сукні на одне плече з пишною квіткою збоку Christer Lindarw, взута в сріблясті туфлі на високих підборах, а в руках тримала сріблястий клатч Gucci. Її сережки-висячки Shourouk, що доповнюють образ, були з кораловим камінням, а на зап'ясті був широкий металевий браслет.

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Її чоловік кронпринц Даніель одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку-метелика. Вікторія йшла з чоловіком під руку, а він махав фотографам, які їх знімали.

Раніше ми показували образ нареченої принцеси Марти Луїзи та її нареченого.

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