У пишній сукні та на високих підборах: принцеса Софія побувала з чоловіком на весіллі Марти Луїзи

Шведська принцеса Софія та принц Карл Філіп відвідали весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Веррета.

Урочистість відбулася 31 серпня у норвезькому селищі Гейрангері.

Весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп були заскочені біля весільного намету. Мати трьох синів мала чудовий вигляд в шовковій сукні з пишним подолом від Lilli Jahilo і була у високому взутті на стійких підборах. Волосся Софія зібрала у зачіску, зробила макіяж та доповнила образ сережками-висячками.

Її чоловік принц Карл Філіпп був у класичному костюмі, а в руках ніс клатч своєї дружини.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурка Верретта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ нареченої – принцеси Марти Луїзи – старшої дочки короля Гаральда V та королеви Соні.

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