У пишній сукні та в особливій тіарі: кронпринцеса Вікторія на урочистій церемонії

На заході були присутні усі старші члени шведської монархії: король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем і навіть принцеса Софі та принц Карл-Філіп.

Кронпринцеса Вікторія з батьками королем Карлом Густавом та королевою Сільвією / Фото: Getty Images

Цього вечора увага публіки була прикута до королівських образів. Спадкова принцеса Вікторія була одягнена в сукню, пошиту на замовлення від шведського бренду Camilla Thulin. Дуже красиву сукню ніжно-рожевого відтінку з драпуванням Вікторія поєднала з блакитним атласним клатчем Bottega Veneta.

Також на кронпринцесі діамантова тіара, яку називають Тіара Ґудзики або Тіарою Карла Юхана (бо прикрашена ґудзиками шведського короля Карла XIV Юхана) — це одна з її улюблених діадем, сережки Васа та брошка Бутон.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Майбутня королева Швеції зробила гарну вечірню зачіску та макіяж трохи більш насичений, ніж зазвичай. Навіть стрілки на повіках намалювала. На зап'ясті у неї сяяв широкий діамантовий браслет, а нігті були нафарбовані червоним лаком.

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