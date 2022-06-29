У пишній сукні та слінгбеках: ефектна королева Летиція зустрічала членів-учасниць саміту НАТО на прийомі в палаці

У пишній сукні та слінгбеках: ефектна королева Летиція зустрічала членів-учасниць саміту НАТО на прийомі в палаці

Іспанські монархи вчора в королівському палаці в Мадриді вітали членів саміту НАТО. Багато хто з них приїхав зі своїми дружинами.

Господиня вечора – королева Летиція – сяяла в чорній сукні від іспанського бренду The 2nd Skin, в якій дебютувала в жовтні минулого року на церемонії вручення премії Princess of Asturias Awards в Ов'єдо.

Джо Байден та королева Летиція / Фото: Associated Press

Доповнила образ Її Величність чорними туфлями слінгбеками на шпильках і чорним тонким поясом із золотою пряжкою. Волосся королева Летиція зібрала в пучок, одягла сережки з діамантами та широкий коштовний браслет. Також на пальці у неї сяяла улюблена каблучка від Karen Hallam.

Макіяж королева зробила досить виразним із акцентом на очі.

Королева Летиція та король Філіп VI з членами саміту НАТО / Фото: Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція усміхалася, вітаючи світових лідерів, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена та першу леді Джилл, з якою напередодні королева відвідала центр українських біженців.

Джо Байден, королева Летиція та Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Летиція та король Філіп також сфотографувалася з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Королева Летиція та король Філіп VI з Джастіном Трюдо / Фото: Getty Images

Джо Байден та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня у Мадриді.

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