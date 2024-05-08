У пишній сукні та у весільній тіарі: принцеса Софія з чоловіком відвідала банкет

Шведський принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відвідали урочистий бенкет у Стокгольмському королівському палаці.

Захід організували на честь державного візиту королівської пари Данії – короля Фредеріка X та королеви Мері, для яких ця поїздка стала першим офіційним туром після вступу на посаду.

Ми вже показували вам розкішний вечірній образ королеви Мері в тіарі.

Принцеса Софія також цього вечора мала розкішний вигляд і була одягнена у вечірню сукню Ida Lanto ніжного блакитного відтінку з квітковою аплікацією, рукавами три чверті та пишним подолом.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

До вбрання принцеса підібрала сріблястий клатч Christian Louboutin і одягла свою весільну тіару з блакитними топазами. У Софії було розпущене і красиво укладене волосся, на обличчі макіяж з акцентом на очі та рожеві губи та вона одягла сережки-висячки з камінням. На зап'ясті вона мала діамантовий браслет, кілька каблучок на пальцях і світлий манікюр.

Її чоловік принц Карл Філіп був у військовій формі цього вечора.

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