У пісковому костюмі та нюдових туфлях: елегантна княгиня Шарлін відвідала кінологічний центр

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її Світлість княгиня Шарлін у супроводі свого брата, пана Гарета Вітстока, відвідала презентацію нового кінологічного підрозділу у нещодавно відреставрованій штабквартирі Департаменту громадської безпеки.

«Цей проєкт, ініційований та підтриманий княгинею Шарлін, відображає її глибоку переконаність у важливості та ефективності такого спеціалізованого кінологічного підрозділу, який буде створено наприкінці 2024 року у складі Управління міської поліції.

Під час свого візиту Її Світлість княгиня відвідала презентацію, присвячену завданням, оснащенню та умовам роботи кінологічного підрозділу, а потім взяла участь у демонстрації оперативних можливостей бригади на відкритому повітрі», — йдеться у повідомленні палацу Монако у Instagram.

На захід Шарлін приїхала у двобортному вовняному жакеті від Max Mara піскового кольору та таких самих штанях зі стрілками, до яких підібрала нюдові туфлі-човники зі шкіри. Під жакетом у Шарлін був білий топ, волосся вона зібрала в зачіску, зачесавши передню частину на бік, а макіяж зробила в натуральних відтінках.

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, як княгиня Шарлін у синьому штанному костюмі цікавого дизайну з’явилася на заході.