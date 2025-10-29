ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У пісковому костюмі та нюдових туфлях: елегантна княгиня Шарлін відвідала кінологічний центр

Княгиня Монако Шарлін відвідала презентацію нового кінологічного підрозділу Департаменту громадської безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її Світлість княгиня Шарлін у супроводі свого брата, пана Гарета Вітстока, відвідала презентацію нового кінологічного підрозділу у нещодавно відреставрованій штабквартирі Департаменту громадської безпеки.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

«Цей проєкт, ініційований та підтриманий княгинею Шарлін, відображає її глибоку переконаність у важливості та ефективності такого спеціалізованого кінологічного підрозділу, який буде створено наприкінці 2024 року у складі Управління міської поліції.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Під час свого візиту Її Світлість княгиня відвідала презентацію, присвячену завданням, оснащенню та умовам роботи кінологічного підрозділу, а потім взяла участь у демонстрації оперативних можливостей бригади на відкритому повітрі», — йдеться у повідомленні палацу Монако у Instagram.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На захід Шарлін приїхала у двобортному вовняному жакеті від Max Mara піскового кольору та таких самих штанях зі стрілками, до яких підібрала нюдові туфлі-човники зі шкіри. Під жакетом у Шарлін був білий топ, волосся вона зібрала в зачіску, зачесавши передню частину на бік, а макіяж зробила в натуральних відтінках.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, як княгиня Шарлін у синьому штанному костюмі цікавого дизайну з’явилася на заході.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie