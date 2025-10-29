- Дата публікації
У пісковому костюмі та нюдових туфлях: елегантна княгиня Шарлін відвідала кінологічний центр
Княгиня Монако Шарлін відвідала презентацію нового кінологічного підрозділу Департаменту громадської безпеки.
Її Світлість княгиня Шарлін у супроводі свого брата, пана Гарета Вітстока, відвідала презентацію нового кінологічного підрозділу у нещодавно відреставрованій штабквартирі Департаменту громадської безпеки.
«Цей проєкт, ініційований та підтриманий княгинею Шарлін, відображає її глибоку переконаність у важливості та ефективності такого спеціалізованого кінологічного підрозділу, який буде створено наприкінці 2024 року у складі Управління міської поліції.
Під час свого візиту Її Світлість княгиня відвідала презентацію, присвячену завданням, оснащенню та умовам роботи кінологічного підрозділу, а потім взяла участь у демонстрації оперативних можливостей бригади на відкритому повітрі», — йдеться у повідомленні палацу Монако у Instagram.
На захід Шарлін приїхала у двобортному вовняному жакеті від Max Mara піскового кольору та таких самих штанях зі стрілками, до яких підібрала нюдові туфлі-човники зі шкіри. Під жакетом у Шарлін був білий топ, волосся вона зібрала в зачіску, зачесавши передню частину на бік, а макіяж зробила в натуральних відтінках.
Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, як княгиня Шарлін у синьому штанному костюмі цікавого дизайну з’явилася на заході.