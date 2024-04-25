У пісковому пальті і замшевих ботильйонах: міністерка закордонних справ Німеччини на пам'ятному заході

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала нацистський концентраційний табір Заксенхаузен, розташований у німецькому місті Оранієнбург. Політикиня вшанувала пам’ять тих, хто там загинув, поклавши до меморіалу квіти.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Бербок приїхала у пальті з поясом піскового відтінку без ґудзиків і з широким коміром та лацканами. На ній також був светр в рубчик і штани кольору слонової кістки.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфіт Анналена доповнила замшевими темно-бежевими ботильйонами на стійких підборах.

Політикиня зробила укладання, макіяж у натуральних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сережками-паличками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анналену Бербок у червоній сукні і на підборах фотографи заскочили на балконі.

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