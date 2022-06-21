У пісковому жакеті і на шпильках: віцепрезидентка США відвідала національний музей у Вашингтоні

У пісковому жакеті і на шпильках: віцепрезидентка США відвідала національний музей у Вашингтоні

Камала Гарріс поспілкувалася з дітьми на заході у музеї.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у дитячому заході, який відбувся у Національному музеї історії та культури афроамериканців у Вашингтоні. Компанію Камалі склав її чоловік Даг Емгофф.

Там політикиня постала у пісковому жакеті, білій сорочці та прямих чорних штанях. Вбрання Гарріс поєднала із бежевими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Діловий аутфіт віцепрезидентка доповнила золотими сережками та кулоном у вигляді сердечка на золотому ланцюжку. Укладання з легкими локонами завершило образ Гарріс.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Камала запросила до своєї резиденції у Вашингтоні астронавтів НАСА, щоб разом із ними влаштувати для дітей військовослужбовців спеціальний прем'єрний показ фільму Disney Pixar - Lightyear.

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