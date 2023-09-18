У піскових штанях та плащі: гарний вихід Меган Маркл на Іграх Invictus

Меган Маркл подбала про те, щоб її образи на Invictus Games 2023 були стильними та гармоніювали з луками її чоловіка Гаррі.

"Ігри нескорених" завершилися, але був у герцогині Сассекської ще один образ, який ми вам ще не показали.

В один із днів герцогиня Сассекська з'явилася на змаганнях у шовкових штанях піскового кольору від Cuyana, поєднуючи їх із білим топом та пальтом до тону теж від Cuyana. Аутфіт у теплих осінніх відтінках герцогиня завершила туфлями-човниками на високих підборах від своєї улюбленої марки Aquazzura та золотими сережками від Lanvin.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У Меган було красивими хвилями укладене волосся, а на обличчі був денний макіяж у бежевих відтінках. Її чоловік принц Гаррі був цього дня одягнений у білу сорочку із закоченими рукавами, а також сірі лляні штани без пояса та взутий у замшеві сліпони. Він тримав дружину за руку, коли вони разом з'явилися на публіці.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

На церемонії закриття Invictus Games Меган з'явилася у бірюзовій сукні міді без бретельок з квітковим візерунком та квітковою перфорацією на спідниці від бренду Cult Gaia та мала досить ефектний вигляд.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Читайте також: