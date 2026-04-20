У пісочному блейзері та джинсах: стильний вихід нідерландської принцеси Катаріни-Амалії в Амстердамі
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія здійснила дводенну поїздку до Амстердама.
Під час другого дня цієї поїздки принцессу привітав начальник поліції Амстердама Петер Голла під час візиту до поліцейської дільниці в центрі Північного Амстердама.
Дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими зустрілася з жителями та представниками науки, спорту, культури, житлового будівництва та соціальної сфери під час своєї поїздки до міста.
Ми побачили її кілька нових образів. Вона з'являлася на публіці в штанному костюмі від Mango, а також в боді від Max Mara і синіх широких штанях.
Ще принцеса одягла білу футболку, пісочний подовжений блейзер та сині джинси-кльош у поєднанні зі шкіряними коричневими туфлями. Волосся принцеси було розпущене, макіяж легкий, а манікюр світлий, також у вухах були великі золоті сережки та кілька каблучок на пальцях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про майбутню королеву Нідерландів — принцесу Оранську Катаріну-Амалію.