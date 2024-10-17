У пісочному костюмі та білій сорочці: елегантна княгиня Шарлін вийшла у світ без чоловіка

Княгиня Шарлін днями відвідала новий захід, присвячений спорту.
Федерація регбі Монако у партнерстві з Фондом княгині Монако Шарлін організувала творчий конкурс, у якому взяли участь понад 80 студентів-добровольців із коледжу Шарля ІІІ.
Цей конкурс, відкритий для учнів 6, 5, 4 та 3 класів, був спрямований на створення та дизайн нової футболки для команди Impis U16, команди, започаткованої Її Світлістю княгинею Шарлін.
Шарлін приїхала на захід у пісочному штанному костюмі, який поєднувала з білою сорочкою. Її волосся було розпущене і зачесане на один бік, у вухах були сережки-цвяшки з перлів, а на обличчі макіяж. Княгиня мала дуже стильний вигляд та виступила на заході з промовою.
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