У пісочному костюмі та білій сорочці: елегантна княгиня Шарлін вийшла у світ без чоловіка

Федерація регбі Монако у партнерстві з Фондом княгині Монако Шарлін організувала творчий конкурс, у якому взяли участь понад 80 студентів-добровольців із коледжу Шарля ІІІ.

Цей конкурс, відкритий для учнів 6, 5, 4 та 3 класів, був спрямований на створення та дизайн нової футболки для команди Impis U16, команди, започаткованої Її Світлістю княгинею Шарлін.

Шарлін приїхала на захід у пісочному штанному костюмі, який поєднувала з білою сорочкою. Її волосся було розпущене і зачесане на один бік, у вухах були сережки-цвяшки з перлів, а на обличчі макіяж. Княгиня мала дуже стильний вигляд та виступила на заході з промовою.

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