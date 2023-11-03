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У пітонових туфлях і білому пальті з в'язаними рукавами: прем’єр-міністерка Італії зустрілася із Ріші Сунаком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У пітонових туфлях і білому пальті з в'язаними рукавами: прем’єр-міністерка Італії зустрілася із Ріші Сунаком

Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні має чудове почуття стилю.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася зі своїм британським колегою Ріші Сунаком у межах другого дня саміту зі штучного інтелекту (ШІ), який відбувся у місті Блетчлі.

Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / © Associated Press
Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Мелоні мала чудовий стильний вигляд. Вона одягла біле довге пальто із в'язаними рукавами, в'язаними великими кишенями і білим поясом на талії.

Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / © Associated Press
Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Під верхнім одягом на політикині був сірий костюм із люрексом, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош, та білий топ.

Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / © Associated Press
Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Аутфіт Джорджа доповнила темно-сірими пітоновими туфлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж, шию прикрасила блискучим аксесуаром, а руки – каблучками і браслетами. Червоний манікюр завершив лук прем'єрки.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press
Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Сунак був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у бірюзовому жакеті і на шпильках продемонструвала ефектний образ у другий день Європейського саміту в Гранаді.

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Дата публікації
Перегляди
1163
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