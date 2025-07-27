У планах переїзд: Кейт і Вільям Уельські планують поміняти місце проживання

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

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Повідомляється, що Кейт та Вільям розглядають можливість переїзду до нового величезного будинку і, можливо, це буде Форт-Бельведер, де король Едуард VIII жив до і після свого зречення престолу 1936 року.

Саме у цьому восьмикімнатному будинку він підписав документи про зречення престолу на користь свого старшого брата — короля Георга VI.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII

Форт-Бельведер — це маєток у неоготичному стилі у Великому Віндзорському парку з розарієм, обгородженим садом, городом, великою теплицею, відкритим басейном, тенісним кортом, стайнями, двома озерами, загонами для худоби та трьома котеджами для прислуги. Від 1750 до 1976 років форт займали численні члени британської королівської родини і пов’язані з нею особи.

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Від 1929 форт Бельведер був резиденцією Едуарда, принца Уельського, який значно відреставрував будинок і територію. Маєток залишається частиною королівського майна, що здається в оренду приватним особам і закритий для публіки.

Джерело повідомило Daily Mail: «Вони відчувають, що виросли з котеджу „Аделаїда“ і потребують чогось соліднішого. Це ідеальний новий будинок для них. Там є басейн і тенісний корт, а Шарлотта обожнює грати в теніс».

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Раніше повідомлялося, що родина Уельських розглядає можливість переїзду в Royal Loge у Віндзорі, але принц Ендрю в даний час проживає там і чинить опір тиску з метою його покинути. Також обговорювався варіант переїзду до одного з крил самого Віндзорського замку.

Нагадаємо, до котеджу Аделаїда принц та принцеса Уельські переїхали восени 2022 року, коли їхні діти вступили до школи Ламбрук, що розташована поблизу.

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