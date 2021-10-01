У плащі, гумових чоботях і з лопатою: як королева Єлизавета II з сином Чарльзом садила дерева

У плащі, гумових чоботях і з лопатою: як королева Єлизавета II з сином Чарльзом садила дерева

Сьогодні королева Єлизавета і її старший син принц Чарльз вітали місцевих школярів в маєтку Балморал.

Вони зібралися для того, щоб відзначити початок сезону посадки дерев @QueensGreenCanopy у Великій Британії. Її Величність і Його Королівська Високість посадили мідний бук в рамках ініціативи "Платиновий ювілей", який Єлизавета II святкуватиме 2022 року.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

Посадження дерев у п'ятницю було ініціативою Platinum Jubilee у Великій Британії, що створить міцну спадщину на честь 70-річного служіння королеви країні. Організатори закликають людей у всій країні "посадити дерево до ювілею". До королеви, її сина і спадкоємця приєдналися учні з прилеглої початкової школи Крати. Вони приїхали не з порожніми руками, а з подарунками для Її Величності.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

У королівському Instagram були опубліковані фото і відео монархині із заходу, вона з радістю поспілкувалася з дітьми та прийняла подарунки.

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Це був перший раз, майже два місяці, коли королева Єлизавета II була помічена під час виконання своїх обов'язків відтоді, як вона вирушила на літні канікули до замку Балморал. Одягнена монархиня була в довгий плащ кольору хакі і хустку в принт гілок дерев. Під плащем виднілася картата спідниця, взула королева високі гумові чоботи, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

Чарльз був у куртці теж кольору хакі і костюмі під нею, а взутий в чорні туфлі. Вони обидвоє взяли до рук лопати і власноруч висадили дерева.

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