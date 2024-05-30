У плащі та джинсовому аутфіті: принцеса Метте-Маріт із сім'єю на футболі

Кронпринц Гокон – майбутній король Норвегії та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт та їхній син принц Сверре Магнус були присутні на щорічному футбольному матчі дружби у Скаугумі.

Кронпринцеса з'явилася на публіці у джинсовій сорочці та джинсах, у червоному плащі зверху та взута у гумові чоботи. Очевидно, принцеса не грала у футбол цього дня, як це робили її чоловік та син. Вони ж були одягнені у спортивну форму.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт і принц Сверре Магнус / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як норвезька королева Соня затьмарила свою невістку — кронпринцесу Метте-Маріт — на церемонії привітання в Осло, коли вони зустрілися з президентом Молдови Маєю Санду.

Кронпринцеса Метте-Маріт та королева Соня / Фото: Getty Images

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