У плащі та під парасолькою: принцеса Анна відвідала центр їзди верхи

Анна є віце-покровителькою Британського товариства коней. Вона відвідала Центр поні Wormwood Scrubs, щоб відсвяткувати 35-річчя благодійної організації.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Центр був заснований 1989 року для проведення верхової їзди та кінної терапії для дітей з особливими потребами та фізичними вадами. Зараз він містить 22 коні та поні, а також двох ослів і навчає верховій їзді дорослих.

Принцеса Анна була одягнена у світлий довгий плащ і взута у гумові чоботи. На шиї була хустка, на руках чорні рукавички, а на плечі висіла маленька чорна сумка. Дочка королеви Єлизавети II зібрала волосся у класичну зачіску та одягла перлинні сережки. Макіяжу на її обличчі практично не було, лише помада на губах.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Днями, нагадаємо, принцеса Анна у яскравому червоному пальті приїжджала до казарм Святого Георгія. Там її королівська високість зустрілася з військовослужбовцями під час свого візиту до навчального полку зі знешкодження боєприпасів у казармах Святого Георгія у Бістері.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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