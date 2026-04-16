- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
У плащі, джинсах та кросівках: Меган Маркл із принцом Гаррі на новому заході в Австралії
Принц Гаррі та Меган Маркл розпочали передостанній день свого турне по Австралії з повернення до Мельбурна після того, як герцог Сассекський у середу відвідав Австралійський військовий меморіал у Канберрі.
Пара мала розслаблений вигляд, приєднавшись до пішохідної екскурсії місцями проживання аборигенів, відомої як «Прогулянка Скар-Три», яка знайомить з історією та культурою місцевого народу Кулін.
Меган мала стильний вигляд в джинсах Rollas, білій футболці Alliance for Moms Mama з червоним серцем на передній частині на честь своєї подруги Келлі Маккі Зайфен і плащі The Lou від Friends with Frank, доповнивши образ білими кросівками Freda Salvador. Гаррі обрав для цього випадку чорні штани та джинсову сорочку на ґудзиках.
Також образ Маркл доповнила золотими каблучками Logan Hollowell, розпустила волосся та зробила макіяж та світлий манікюр.
Нагадаємо, під час свого чотириденного турне Австралією пара також відвідала Королівську дитячу лікарню в Мельбурні, а також місцевий притулок для жінок та Австралійський національний музей мистецтва ветеранів.