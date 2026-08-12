ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

У плавках у принт пейслі: короля Іспанії заскочили під час відпочинку на яхті

Король Філіп VI насолоджується вдень на яхті з друзями на Майорці, де він зі своєю родиною проводить відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Король Філіп VI

Король Філіп VI / © Getty Images

Видання «Diez Minutos» опублікувало фотографії короля у купальних шортах із візерунком «пейслі». Філіп VI був сфотографований минулої неділі, 9 серпня, під час прогулянки на яхті з групою друзів у водах біля берегів Майорки.

Монарх завершив свої офіційні заходи 8 серпня, після того, як головував на церемонії нагородження переможців парусної регати Copa del Rey MAPFRE, у змаганнях, де його яхта Hispania посіла друге місце. Завершивши свої офіційні обов'язки, король розпочав свою приватну відпустку на Майорці.

Поки монарх залишався на острові ще кілька днів, королева Летиція та їхні дочки, принцеса Леонор та інфанта Софія, продовжували займатися своїми особистими справами та уникали публічності. Очікується, що король Філіп VI приєднається до них найближчими днями.

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор, інфанта Софія, королева Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор, інфанта Софія, королева Софія / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie