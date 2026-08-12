У плавках у принт пейслі: короля Іспанії заскочили під час відпочинку на яхті

Король Філіп VI / © Getty Images

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Видання «Diez Minutos» опублікувало фотографії короля у купальних шортах із візерунком «пейслі». Філіп VI був сфотографований минулої неділі, 9 серпня, під час прогулянки на яхті з групою друзів у водах біля берегів Майорки.

Монарх завершив свої офіційні заходи 8 серпня, після того, як головував на церемонії нагородження переможців парусної регати Copa del Rey MAPFRE, у змаганнях, де його яхта Hispania посіла друге місце. Завершивши свої офіційні обов'язки, король розпочав свою приватну відпустку на Майорці.

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Поки монарх залишався на острові ще кілька днів, королева Летиція та їхні дочки, принцеса Леонор та інфанта Софія, продовжували займатися своїми особистими справами та уникали публічності. Очікується, що король Філіп VI приєднається до них найближчими днями.

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Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор, інфанта Софія, королева Софія / © Getty Images

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