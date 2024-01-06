У плісованих штанах та золотих сережках: королева Бельгії прийшла на захід у незвичайному вбранні

5 січня король Бельгії Філіп та його дружина королева Матильда відвідали концерт-відкриття, організований з нагоди головування Бельгії у Раді Європейського Союзу.

Захід відбувся у Центрі образотворчих мистецтв Bozar у Брюсселі.

Король Філіп та королева Матильда / Фото: Getty Images

1 січня 2024 року Бельгія прийняла головування у Раді Європейського Союзу. Кожні шість місяців одна з 27 держав-членів ЄС займає пост президента Ради ЄС.

З такої нагоди королева одягла вбрання у синьому кольорі, що включав легку блузу з бантом на шиї та цікаві широкі штани з плісованої тканини.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Доповнили цей вечірній лук туфлі в колір вбрання на високих підборах, невеликий клатч та оригінальні сережки від Percossi Papi з позолотою, топазами та перлами. Прикраса була у формі сонця.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Також цей бренд працює у стилістиці Ренесансу та часто створює ювелірні вироби для фільмів. Однією з найвідоміших картин, в якій з'являлися прикраси Percossi Papi, був фільм "Єлизавета" 1998 року з Кейт Бланшетт у головній ролі.

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