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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1365
Час на прочитання
1 хв

У плісованій мінісукні і на шпильках: кокетливий образ прессекретарки Трампа на брифінгу

Керолайн Левітт має у свєму гардеробі чимало трикотажних коротких суконь, які одягає на роботу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому пресбрифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з’явилася у кокетливому образі. На ній була біла трикотажна мінісукня з плісованою спідницею, короткими рукавами, синьо-чорною вишивкою і срібними ґудзиками.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вбрання Керолайн доповнила бежевими лакованими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з рівним проділом, ніжний макіяж і червоний манікюр.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вуха прессекретарка прикрасила перлинними сережками-пусетами, на шиї був делікатний золотий ланцюжок із хрестиком, а на руках — браслет і каблучки.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Керолайн Левітт вийшла у світ у трикотажній сукні міді в рубчик травʼяного кольору і без рукавів.

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