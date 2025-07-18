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У плісованій мінісукні і на шпильках: кокетливий образ прессекретарки Трампа на брифінгу
Керолайн Левітт має у свєму гардеробі чимало трикотажних коротких суконь, які одягає на роботу.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому пресбрифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона з’явилася у кокетливому образі. На ній була біла трикотажна мінісукня з плісованою спідницею, короткими рукавами, синьо-чорною вишивкою і срібними ґудзиками.
Вбрання Керолайн доповнила бежевими лакованими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з рівним проділом, ніжний макіяж і червоний манікюр.
Вуха прессекретарка прикрасила перлинними сережками-пусетами, на шиї був делікатний золотий ланцюжок із хрестиком, а на руках — браслет і каблучки.
Нагадаємо, раніше Керолайн Левітт вийшла у світ у трикотажній сукні міді в рубчик травʼяного кольору і без рукавів.