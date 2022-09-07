У плісованій спідниці і светрі кольору авокадо: стильний образ Джилл Байден

Перша леді США у яскравому вбранні потрапила в об'єктиви папараці.

Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден на авіабазі Ендрюс, штат Меріленд.

Перша леді мала чудовий вигляд. На ній був светр кольору авокадо, який вона скомбінувала із трав'яною плісованою спідницею міді. Талію Джилл підкреслила шкіряним коричневим поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук Байден доповнила бежевими еспадрильями. На шиї у неї були кулони на золотих ланцюжках, у вухах – золоті сережки, а на руках – браслети і годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений к чорний піджак, білу сорочку у блакитну клітинку та темно-сині штани.

Фотографи зробили милий кадр, як Джилл ніжно цілує свого чоловіка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу ми бачили першу леді у жіночній зеленій сукні міді з флористичним принтом.

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