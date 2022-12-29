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У плісованій спідниці і з сережками-сніжинками: японська принцеса Како святкує день народження

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У плісованій спідниці і з сережками-сніжинками: японська принцеса Како святкує день народження

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Імператорський двір представив нові портрети принцеси Японії.

Сьогодні, 29 грудня, японська принцеса Како (друга донька принца Акісіно (Фуміхіто) і принцеси Кіко, племінниця імператора Нарухіто), святкує свій день народження. Їй виповнилося 28 років.

Із цього приводу Управління імператорського двору надало фотобанкам офіційні портрети принцеси, на яких вона має дуже милий вигляд.

Фотосесія Како відбулася у саду в імператорській резиденції Акасака у Токіо.

Принцеса Како / © Associated Press
Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса продемонструвала ніжний образ. На ній був светр  кремового відтінку, бежева плісована спідниця міді і кремове напівпальто з каптуром. Вбрання вона доповнила світлими ботильйонами на стійких підборах.

Принцеса Како / © Associated Press
Принцеса Како / Фото: Associated Press

Како зробила укладання з локонами, на обличчі був максимально природній макіяж, а вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді сніжинок.

Принцеса Како / © Associated Press
Принцеса Како / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а нещодавно ми розглядали офіційні портрети почесного імператора Японії Акіхіто, якому виповнилося 89 років. 

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Дата публікації
Перегляди
1054
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