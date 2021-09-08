У плісованій спідниці і з жовтим манікюром: Петро Порошенко показав красуню-дружину

Колишній президент України зворушливо привітав дружину із річницею весілля.
Сьогодні 5-ий президент України Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко святкують 37-му річницю з дня весілля. З цього приводу він опублікував у Facebook їхню спільну романтичну вітлину.
На ній Петро Олексійович зображений у чорному піджаку і блакитній футболці, а Марина Анатоліївна у білій блузці з мереживом та кремовій плісованій спідниці з квітковим принтом. Волосся колишньої першої леді розпущене, у вухах – перлинні сережки. Жовтий манікюр завершив романтичний образ пані Марини.
"Нам сьогодні 37. Пам'ятаю, як ще 18-річним хлопцем сказав своїй мамі, що одружуюсь. І це було одне з наймудріших рішень в моєму житті. Все життя кохаю Тебе", - зворушливо написав Порошенко під світлиною.
Нагадаємо, на урочистому параді військ з нагоди 30-річчя Незалежності України Марина Порошенко продемонструвала святковий лук у національному стилі. Вона поєднала чорну приталену сукню без рукавів та чорними ґудзиками із красивою вишиванкою з коміром-стійкою. Навіть манікюр Марина зробила тематичний – пофарбувала його у колір українського прапора – блакитно-жовтий.
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