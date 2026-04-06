У плісованій спідниці й асиметричному жакеті із золотими ґудзиками: Бріжит Макрон на церемонії у Сеулі
Перша леді Франції супроводжує чоловіка-президента в азійському турне.
З нагоди офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон до Сеула президент Південної Кореї Лі Дже Мьон і перша леді Кім Хе Ген влаштували офіційну церемонію зустрічі у Блакитному будинку.
Перша леді Франції мала гарний вигляд у темно-синьому вбранні, яке складалося з плісованої спідниці міді та асиметричного жакета без коміра і з драпуванням зверху та двома золотими фігурними ґудзиками.
Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з прикореневим об’ємом, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями, шию — золотими ланцюжками з підвісками, руки — золотим браслетом і каблучками.
Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на державний обід кремову сукню-футляр, оздоблену біля вирізу флористичною композицією із різнокольорового каміння і бісеру.