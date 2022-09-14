У плісованій сукні і на шпильках: королева Ранія у розкішному образі приїхала до Парижа

Королева Йорданії одягла на зустріч з президентським подружжям вбрання від Brandon Maxwell.
Король Йорданії Абдалла II, його дружина – королева Ранія і син – спадковий принц Хусейн із офіційним візитом відвідали Париж. Вони прибули на обід до Єлисейського палацу, де їх зустрічали президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон.
Президентське подружжя привітно зустріло гостей. Еммануель галантно поцілував королеві руку.
Ранія обрала для свого візиту ефектний образ. Вона одягла ніжно-блакитну сукню міді від Brandon Maxwell із плісованою спідницею та верхом складного крою з коміром, як у сорочки. Талію підкреслював пояс у тон вбрання.
Сукню королева скомбінувала з білими туфлями Jimmy Choo на шпильках і білою сумкою з кольоровою аплікацією від Fendi.
Ранії зробили ідеальне укладання з легкими локонами і насичений макіяж із акцентом на очах.
На руках у неї були срібний браслет, каблучка і годинник зі срібним ремінцем.
А Бріжит Макрон одягла коротку білу сукню, яка підкреслила її стрункі ноги, та пудрові замшеві туфлі.
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