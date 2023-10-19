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У плісованій сукні і обідку з квіткою: японська принцеса Како на спортивному фестивалі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У плісованій сукні і обідку з квіткою: японська принцеса Како на спортивному фестивалі

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса з'явилася на заході у вбранні кольору індиго.

Принцеса Како відвідала церемонію закриття національного спортивного фестивалю на стадіоні Shiranami у Кагосімі.

Для такої події вона обрала яскравий аутфіт. На ній була синя плісована сукня міді, зверху якої вона одягла укорочений жакет кольору індиго. Взула принцеса білі шкіряні туфлі на підборах.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Шию вона прикрасила красивим перлинним намистом, а вуха – перлинними сережками-пусетами. На голові у неї був синій обідок із квіткою, який додав її образу елегантності.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Нагадаємо, японська принцеса Айко з батьками відвідала стайню. Там вона постала у білій водолазці з рюшами на комірі і манжетах, жакеті кремового відтінку і темно-коричневих штанях-палацо.

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Дата публікації
Перегляди
793
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