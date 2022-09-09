У плісованій сукні і з довгими сережками: чарівна Мішель Обама на церемонії відкриття свого портрету

У Білому домі відбулася церемонія відкриття і презентації офіційних портретів експрезидента Барака Обами і його дружини Мішель Обами.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Ця подія не відбувалася 10 років, адже колишній президент Дональд Трамп від неї відмовився.

Для подружжя Обамів церемонія була дуже важливою, адже вони повернулися разом до Білого дому вперше після того, як залишили свої посади президента і першої леді у 2017 році.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Портрети Барака і Мішель створені у різних стилях. Художник Роберт Маккарді намалював 44-го президента на білому тлі. Обама позував стоячи у класичному чорному костюмі, білій сорочці і світло-сірій краватці.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

А художниця Шерон Маккарді зобразила Мішель в елегантній блакитній сукні з відкрити плечами від Jason Wu. Вона сидить на червоному дивані у Червоній залі Білого дому.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Мішель вважають однією із найстильніших перших леді в історії США. Нинішньою появою на публіці Обама довела, що не втратила чудового почуття стилю.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Експерша леді постала у фіолетово-лілово-червоній плісованій шовковій сукні з ефектом омбре, яку для неї створила її давня кравчиня Крісті Ріллінг, і чорних туфлях.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Свій чарівний аутфіт Мішель доповнила елегантною зачіскою, довгими сережками Briony Raymond і каблучкою від Sara Weinstock.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Барак був одягнений у чорний костюм, смугасту сорочку і темно-синю краватку.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

Церемонію відвідали президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден, які привітали подружжя Обамів із цією подією.

Барака і Мішель Обами / Фото: Associated Press

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