У плісованій сукні і з довгими сережками: чарівна Мішель Обама на церемонії відкриття свого портрету

У Білому домі презентували офіційні портрети експрезидентського подружжя Обамів.
У Білому домі відбулася церемонія відкриття і презентації офіційних портретів експрезидента Барака Обами і його дружини Мішель Обами.
Ця подія не відбувалася 10 років, адже колишній президент Дональд Трамп від неї відмовився.
Для подружжя Обамів церемонія була дуже важливою, адже вони повернулися разом до Білого дому вперше після того, як залишили свої посади президента і першої леді у 2017 році.
Портрети Барака і Мішель створені у різних стилях. Художник Роберт Маккарді намалював 44-го президента на білому тлі. Обама позував стоячи у класичному чорному костюмі, білій сорочці і світло-сірій краватці.
А художниця Шерон Маккарді зобразила Мішель в елегантній блакитній сукні з відкрити плечами від Jason Wu. Вона сидить на червоному дивані у Червоній залі Білого дому.
Мішель вважають однією із найстильніших перших леді в історії США. Нинішньою появою на публіці Обама довела, що не втратила чудового почуття стилю.
Експерша леді постала у фіолетово-лілово-червоній плісованій шовковій сукні з ефектом омбре, яку для неї створила її давня кравчиня Крісті Ріллінг, і чорних туфлях.
Свій чарівний аутфіт Мішель доповнила елегантною зачіскою, довгими сережками Briony Raymond і каблучкою від Sara Weinstock.
Барак був одягнений у чорний костюм, смугасту сорочку і темно-синю краватку.
Церемонію відвідали президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден, які привітали подружжя Обамів із цією подією.
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