У плісованій сукні кольору індиго: Джилл Байден на пам'ятному заході в Білому домі

Перша леді США одягла вбрання, в якому ми її неодноразово бачили.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у меморіальному запаленні свічок у Блакитній кімнаті Білого дому у Вашингтоні. Так вони вшанували річницю атаки ХАМАСу на Ізраїль, внаслідок якої загинуло близько 1200 людей.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Там перша леді постала в закритій сукні міді кольору індиго з плісованою спідницею і тонким ремінцем на талії в тон. Взута вона була в темно-сині туфлі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

У першої леді була гарна зачіска з локонами, макіяж з акцентом на очах, вуха вона прикрасила сережками-зірками з камінням, а руки – золотим браслетом, годинником і каблучками з камінням.

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку з принтом.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден обрала для перельоту білу куртку з блискавками, сірий светр і прямі штани графітового відтінку.

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