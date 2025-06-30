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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У плісованій сукні кольору індиго: Урсула фон дер Ляєн зустрілася з королівським подружжям Іспанії

Очільниця Єврокомісії з робочим візитом завітала до Севільї, щоб взяти участь у конференції ООН з фінансування розвитку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з офіційним візитом приїхала до Севільї. Політикиня перед урочистою вечерею напередодні конференції ООН з фінансування розвитку зустрілася з королем Іспанії Філіпом VI і королевою Летицією.

Урсула фон дер Ляєн, король Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн, король Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Урсула була одягнена в сукню міді кольору індиго з рукавами «бараняча нога», V-подібним вирізом, поясом у тон і плісованою спідницею. Вбрання вона доповнила бежевими туфлями на невеликих підборах.

Король Філіп VI, Урсула фон дер Ляєн і королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI, Урсула фон дер Ляєн і королева Летиція / © Associated Press

Фон дер Ляєн зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила перлинними сережками, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — золотим браслетом-ланцюжком і каблучками.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на вечері в резиденції голландської королівської родини з’явилася у сірій сукні міді на тонких бретельках, з драпуванням і розрізом на спідниці та в мереживному топі.

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