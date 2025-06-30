- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 448
- Час на прочитання
- 1 хв
У плісованій сукні кольору індиго: Урсула фон дер Ляєн зустрілася з королівським подружжям Іспанії
Очільниця Єврокомісії з робочим візитом завітала до Севільї, щоб взяти участь у конференції ООН з фінансування розвитку.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з офіційним візитом приїхала до Севільї. Політикиня перед урочистою вечерею напередодні конференції ООН з фінансування розвитку зустрілася з королем Іспанії Філіпом VI і королевою Летицією.
Урсула була одягнена в сукню міді кольору індиго з рукавами «бараняча нога», V-подібним вирізом, поясом у тон і плісованою спідницею. Вбрання вона доповнила бежевими туфлями на невеликих підборах.
Фон дер Ляєн зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила перлинними сережками, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — золотим браслетом-ланцюжком і каблучками.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на вечері в резиденції голландської королівської родини з’явилася у сірій сукні міді на тонких бретельках, з драпуванням і розрізом на спідниці та в мереживному топі.