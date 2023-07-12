У плісованій сукні з єпископськими рукавами: Урсула фон дер Ляєн в ефектному образі відвідала саміт НАТО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн бере участь у саміті НАТО, який відбувається у Вільнюсі. На неформальній вечері у Президентському палаці, яку організували президент Литви Ґітанас Науседа та перша леді Діана Науседене, політикиня з'явилася в ефектному образі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На Урсулі була сукня кольору індиго довжини міді з єпископськими рукавами, V-подібним вирізом і плісованою спідницею. На талії вона зав'язала тканинний пояс у колір вбрання.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт фон дер Ляєн доповнила чорними щільними колготами і чорними замшевими туфлями. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками, шию – кулоном на ланцюжку, а руки – золотим браслетом і каблучками.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

У другий день саміту Урсула з'явилася у білому топі і світлому двобортному жакеті. На шиї у неї було перлинне намисто, а у вухах – сережки-пусети.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська прийшла на неформальну вечерю у гарному вбранні цікавого крою від української дизайнерки Лілії Літковської.

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