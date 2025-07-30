У поло, піскових штанях і з поясом Hermes: невістка Трампа під прицілом папараці

Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Реклама

Син Дональда Трампа Ерік Трамп із дружиною Ларою Трамп потрапили під приціл папараці після церемонії відкриття гольф-клубу Trump International Golf Links поблизу Абердина, у Шотландії. Разом із ними йшли Дональд Трамп-молодший зі своїми дітьми Спенсером та Глої і коханою дівчиною Беттіною Андерсон.

Лара та Ерік Трампи / © Associated Press

Лара мала стильний вигляд. На ній була чорна вітрівка, біле поло і широкі штани пісочного відтінку зі шкіряним коричневим поясом із золотою пряжкою у вигляді логотипу Hermes. Лук вона доповнила білою бейсболкою із написом Trump, коричневими окулярами-авіаторами і золотими прикрасами. Взута Лара була у білі кросівки з коричневими смужками від Adidas.

Ерік був одягнений у синій жилет, синій светр, біле поло, світлі штани і білі кросівки.

Реклама

Нагадаємо, Лара Трамп у червоній сукні і з розкішним кольє з’явилася на інавгураційному балі.