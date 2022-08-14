У поло та стильних окулярах: Джо Байден знову сів на велосипед і проїхався пляжем Кіава

Політик насолоджується відпочинком та мальовничими краєвидами Південної Кароліни.
Президент США Джо Байден великий шанувальник велоспорту і під час відпустки, яку зараз проводить із сім'єю в Південній Кароліні, вирішив проїхатися пляжем Кіава. Політик був одягнений у шорти пісочного кольору, синю футболку-поло, сині кросівки та кепку свого фонду Beau Biden. Також в образі був улюблений аксесуар президента – стильні окуляри-авіатори.
Минулого разу під час велопрогулянки президент трохи осоромився, коли впав з велосипеда, але трапилося це через те, що він просто не встиг витягнути ногу з тукліпсу – це спеціальні кріплення на педалях, які фіксують ногу велосипедиста. Для тих, хто багато і довго катається, це досить необхідна річ, яка допомагає ліпше контролювати велосипед і сприяє рівномірному розподілу навантаження на ноги.
Однак після тієї історії, цього разу Байден вибрав велосипед без цього пристосування.
Читайте також:
- У синьо-жовтій краватці та з маленьким онуком у костюмі: Джо Байден приїхав до Південної Кароліни.
- Як мило: фотографи зазнімкували, як Джо Байден гуляв зі своїм 2-річним онуком на руках
- В окулярах-авіаторах, смугастій краватці та в компанії собаки: Джо Байден провів діловий дзвінок на балконі
- Усміхнені і в окулярах: Джо Байден разом зі своєю дочкою та онукою прогулявся пляжем