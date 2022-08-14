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У поло та стильних окулярах: Джо Байден знову сів на велосипед і проїхався пляжем Кіава

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У поло та стильних окулярах: Джо Байден знову сів на велосипед і проїхався пляжем Кіава

Джо Байден на велопрогулянці / Фото: Associated Press

Політик насолоджується відпочинком та мальовничими краєвидами Південної Кароліни.

Президент США Джо Байден великий шанувальник велоспорту і під час відпустки, яку зараз проводить із сім'єю в Південній Кароліні, вирішив проїхатися пляжем Кіава. Політик був одягнений у шорти пісочного кольору, синю футболку-поло, сині кросівки та кепку свого фонду Beau Biden. Також в образі був улюблений аксесуар президента – стильні окуляри-авіатори.

Джо Байден на велопрогулянці / © Associated Press
Джо Байден на велопрогулянці / Фото: Associated Press

Минулого разу під час велопрогулянки президент трохи осоромився, коли впав з велосипеда, але трапилося це через те, що він просто не встиг витягнути ногу з тукліпсу – це спеціальні кріплення на педалях, які фіксують ногу велосипедиста. Для тих, хто багато і довго катається, це досить необхідна річ, яка допомагає ліпше контролювати велосипед і сприяє рівномірному розподілу навантаження на ноги.

Джо Байден на велопрогулянці / © Associated Press
Джо Байден на велопрогулянці / Фото: Associated Press

Однак після тієї історії, цього разу Байден вибрав велосипед без цього пристосування.

Джо Байден на велопрогулянці / © Associated Press
Джо Байден на велопрогулянці / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
2050
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