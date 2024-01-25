У смугастому костюмі та з новим відтінком волосся: королева Камілла відвідала центр для жінок

Поки король Чарльз III готується до операції на простаті його дружина Камілла виконує свої королівські обов'язки.

Днями Її Величність відвідала Центр Gaia Refuge у Ламбеті, у Південному Лондоні, який спеціалізується на боротьбі з насильством щодо жінок та дівчат. Під час свого візиту королева зустрілася приватно з жертвами домашнього насильства, які поділилися своїми особистими історіями та досвідом отримання підтримки з боку Refuge.

Королева Камілла приїхала на зустріч у темному смугастому костюмі, що складається з короткого жакета та спідниці. Під жакетом у неї була блакитна блузка, а взула Камілла високі замшеві чоботи від Russell & Bromley.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева зробила гарне укладання, а колір її волосся став теплішим, ймовірно Камілла пофарбувалася. Вона зробила денний макіяж, у її вухах були сережки-кліпси з перлів, а на грудях пришпилена брошка Королівського Норфолкського полку. Також образ доповнювало кілька браслетів на зап'ясті.

Нагадаємо, під час минулого виходу у Камілли питали про стан здоров'я короля Чарльза і вона прокоментувала, як монарх налаштований перед операцією. До речі, її дата не відома, можливо її вже й провели. Букінгемський палац поки що не коментував ситуацію.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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