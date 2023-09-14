У м'ятих штанях і шовковій блузі: Меган знову з'явилася з Гаррі на "Іграх нескорених"

Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з представниками НАТО та їхніми сім'ями з Італії та Нідерландів під час п'ятого дня Invictus Games, які відбуваються у Дюссельдорфі.

Відомо, що принц Гаррі взяв участь у дискусії про психічне здоров'я з Better Up, американським стартапом, у якому він є головним фахівцем.

Сьогодні герцог та герцогиня дивитимуться матчі з волейболу на візках та настільному тенісу, поки тривають "Ігри нескорених 2023".

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Ми ж роздивляємось черговий образ герцогині Сассекської. 42-річна Меган з'явилася на публіці у бронзовій шовковій сорочці від L'AGENCE та світло-коричневих штанях з поясом на талії від Gabriela Hearst, які трохи пом'ялися, а взута була у коричневі туфлі від Manolo Blahnik. Волосся герцогині було розпущене, на обличчі був макіяж у теплих відтінках та сонцезахисні окуляри від Miu Miu, а у вухах сяяли золоті сережки. Меган йшла, тримаючи за руку свого чоловіка Гаррі.

Принц був у темно-синьому костюмі та білій сорочці з відкритим коміром. І теж одягнув сонцезахисні окуляри.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, Меган з'явилася на Іграх у вузьких чорних джинсах-скіні Frame Denim і надихнула нас згадати, які ще джинси вона носила на це та інші публічні виходи.

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