У помаранчевій сукні та білих туфлях: принцеса Анна приїхала з візитом до Африки

Це перший королівський тур 2025 року, під час якого сестра короля Чарльза виконає низку заходів у країні. Принцесу повинен був супроводжувати чоловік Тімоті Лоренс, але він не зміг приєднатися, тому що відновлюється після передбачуваного розриву зв'язок, отримавши травму під час роботи в їхньому маєтку в Геткомбі.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

У Кейптауні принцеса Анна відвідала відкриття нового Меморіалу Трудового корпусу у Комісії з військових поховань Співдружності (CWCG). Меморіал вшановує пам'ять понад 1700 членів південноафриканських трудових загонів, переважно чорношкірих південноафриканців, і є першим меморіалом на африканському континенті, присвяченим тим, хто служив у небойових ролях у військово-трудових загонах під час Першої світової війни.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса була одягнена в помаранчеву сукню з декором на грудях і рукавами до ліктів, на шию вона накинула хустку з торочкою, під пахвою тримала білу сумку і їй до тону підібрала туфлі. Її волосся було укладене у фірмовий "вулик", на обличчі були сонцезахисні окуляри, маленькі перлинні сережки-висячки у вухах та перлинне кольє з двох ниток на шиї.

Очікується, що у принцеси будуть ще деякі заходи у межах поїздки.

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