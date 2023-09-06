У помаранчевій сукні та з квіткою на голові: королева Максима знову сяяла на публіці у яскравому луку

Дружина монарха була присутня на відкритті 2023-2024 навчального року в Університеті прикладних наук Ганзе, де виголосила промову.

Її Величність прибула на захід у яскравій помаранчевій сукні від Natan Couture з короткими рукавами та поясом на талії. Також вона доповнила свій образ клатчем до тону та туфлями-човниками Gianvito Rossi. У неї на зап'ясті було безліч браслетів, зокрема і золотий браслет "Avra" з синім сапфіром, вартістю 2 298 євро і годинник на чорному шкіряному ремінці.

На голові у Максими був обідок із квіткою, а у вухах великі сережки-кліпси. Волосся королеви було розпущене, а на обличчі вона зробила акцент на макіяжі очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нідерландська королева продовжує носити яскраві сукні та мати ефектний вигляд майже під час кожного свого виходу у світ. Нещодавно під час свого візиту до Нью-Йорка Її Величність продемонструвала образ у лляній сукні з довгими рукавами та невеликим розрізом на декольте гарного оливкового кольору від Natan Couture. Це взагалі один із улюблених її образів, у якому дружина короля Віллема-Олександра часто з'являється на публіці.

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