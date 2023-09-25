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У помаранчево-рожеву жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Зеленським

У помаранчево-рожеву жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Зеленським

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
980
Час на прочитання
1 хв
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У помаранчево-рожеву жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Зеленським

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Сайт президента України

Очільниця Єврокомісії у яскравому образі з'явилася на зустрічі із україсньким президентом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав США із офіційним візитом.

Урсула фон дер Ляєн / © Сайт президента України
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Сайт президента України

Урсула з'явилася на зустрічі у яскравому жакеті – рожевому у помаранчеву клітинку, який скомбінувала з жовтим топом і чорними штанями. Взута вона була у чорні лаковані туфлі на зручних підборах.

Урсула фон дер Ляєн / © Сайт президента України
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Сайт президента України

Аутфіт політикиня доповнила сережками-пусетами і перлинним намистом. До жакету фон дер Ляєн прикріпила різнокольорову брошку.

Урсула фон дер Ляєн / © Сайт президента України
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Сайт президента України

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у плісованій сукні з єпископськими рукавами відвідала саміт НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
980
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