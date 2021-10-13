У помаранчевому костюмі і еспадрильях: принцеса Олена сходила на кориду

У помаранчевому костюмі і еспадрильях: принцеса Олена сходила на кориду

Іспанська принцеса Олена знову відвідала кориду в Мадриді.

Якщо раніше принцеса часто складала компанію своєму батьку королю Хуан Карлосу I, то тепер, коли король після того, як про його фінансові махінації стало відомо втік з країни до Домініканської Республіки, Олена ходить на кориду одна.

57-річна сестра чинного короля Філіпа VI була зображена, коли покидала арену для кориди в Мадриді. Одягнена принцеса була в апельсиновий штанний костюм, білу кофту в смужку під жакетом і бежевий капелюх з червоними смугами.

принцеса Олена / Getty Images

Олена доповнила яскравий образ кількома намистами з кольоровими каменями на шиї, зробила кучеряву завивку і взула шкіряні руді еспадрильї на шнурівці-стрічці.

принцеса Олена / Getty Images

До речі, дружина короля королева Летиція, і її доньки, теж люблять носити еспадрильї. У літній сезон вона часто з'являлася на публіці в такому взутті.

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