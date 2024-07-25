У помаранчевому костюмі і з яскравим макіяжем: дружина прем’єр-міністра Ізраїлю побувала у Капітолії

Сара Нетаньягу у яскравому образі зявилася на засіданні Конгресу
Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу відвідала засідання Конгресу у Капітолії, у Вашингтоні. Вона прийшла підтримати свого чоловіка – Беньяміна Нетаньягу, який виступив там із промовою.
Для своєї появи Сара обрала яскравий діловий аутфіт. На ній був помаранчевий штанний костюм і бежевий топ. Вона зробила укладання з локонами і яскравий макіяж із блискучими тінями, пишними віями і бордовою помадою.
Вуха пані Нетаньягу прикрасила золотими сережками-цвяшками, шию – золотими ланцюжками, а на руках були золоті браслети і каблучки.
Нагадаємо, Сара Нетаньягу у чорно-білому костюмі і з перлинними сережками зустрілася із Оленою Зеленською.
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