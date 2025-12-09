- Дата публікації
Категорія
Суспільство
У пончо, з гарними локонами і клатчем із кристалами: дружина прем’єр-міністра Хорватії на зустрічі з Макронами
Ана Маслач Пленкович мала елегантний вигляд на офіційній вечері у Парижі.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович із дружиною Аною Маслач Пленкович із офіційним візитом відвідали Францію. Президентське подружжя Макронів запросило їх на вечерю до Єлисейського палацу.
Ана обрала цього вечора елегантний образ. На ній була чорна сукня міді А-силуету, зверху якої вона одягоа чорне пончо. Вбрання Пленкович скомбінувала з чорними замшевими туфлями-човниками і гламурним клатчем із кристалами.
Аутфіт Ана доповнила зачіскою з гарними локонами, насиченим вечірнім макіяжем і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала гостей у темно-синій сукні з поясом і шарфом.