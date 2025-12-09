У пончо, з гарними локонами і клатчем із кристалами: дружина прем’єр-міністра Хорватії на зустрічі з Макронами

Ана Маслач Пленкович / © Associated Press

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович із дружиною Аною Маслач Пленкович із офіційним візитом відвідали Францію. Президентське подружжя Макронів запросило їх на вечерю до Єлисейського палацу.

Андрей та Ана Маслач Пленковичі і Еммануель та Бріжит Макрони / © Associated Press

Ана обрала цього вечора елегантний образ. На ній була чорна сукня міді А-силуету, зверху якої вона одягоа чорне пончо. Вбрання Пленкович скомбінувала з чорними замшевими туфлями-човниками і гламурним клатчем із кристалами.

Андрей та Ана Маслач Пленковичі / © Associated Press

Аутфіт Ана доповнила зачіскою з гарними локонами, насиченим вечірнім макіяжем і завершила лук діамантовими прикрасами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала гостей у темно-синій сукні з поясом і шарфом.