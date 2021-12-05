У потертій куртці і з палицею: принц Чарльз приїхав до Хайгроув

У потертій куртці і з палицею: принц Чарльз приїхав до Хайгроув

Принц Чарльз прибув до свого маєтку Хайгроув – заміської резиденції принца Уельського, розташованій в містечку Доутон поруч із Тетбері у графстві Глостершир у південно-західній Англії.

Його Високість відвідав захід із закладення живоплоту в маєтку Хайгроув і був зазнімкований фотографами.

Чарльз дуже любить природу, сам особисто вирощує фрукти у власному саду і займається багатьма питаннями, що стосуються садівництва. Принц Чарльз був одягнений інакше, ніж публіка звикла бачити його на протокольних заходах.

Принц Чарльз / Getty Images

На ньому була потерта коричнева куртка з хутряним коміром, зелений шарф, кепка, також він був у теплих рукавичках і з палицею в руках. Хайгроув для принца Чарльза місце особливе, саме тут він любив бувати, коли у його стосунках з принцесою Діаною були проблеми та складності, і саме тут вони найчастіше бачилися з його другою дружиною герцогінею Каміллою. До речі, цього дня Камілла разом із чоловіком на заході не була присутня.

Принц Чарльз / Getty Images

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