У пов'язці і сукні з V-подібним вирізом: жалобний образ леді Луїзи Віндзор на похороні королеви

Леді Луїза Віндзор вшанувала пам'ять бабусі і попрощалася з нею під час служби у Вестмінстерському абатстві.

Онука королеви Єлизавети II – леді Луїза Віндзор – старша донька графа та графині Весекських, прийшла до Вестмінстерського абатства, щоб попрощатися зі своєю бабусею.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Associated Press

Луїза з'явилася там у чорній сукні міді від бренду Theory з V-подібним вирізом і короткими рукавами, щільних колготах і замшевих туфлях. У руці вона тримала чорний клатч.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Associated Press

Аутфіт Віндзор доповнила чорною пов'язкою із крепу від Jane Taylor London, випустивши спереду пасма. У вухах у неї були сережки з камінням, а на шиї кулони на ланцюжках.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а леді Амелія Віндзор прийшла до Вестмінстерського абатства у нескромній чорній сукні міді з V-подібним декольте та довгими рукавами. Під вбрання Амелія одягла занадто тонку білизну і через це засвітила більше, ніж було потрібно.

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